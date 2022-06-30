Шуя, Ивановская область, , 10:15 — REGNUM Двухлетний ребёнок погиб при падении из окна пятого этажа в Шуе Ивановской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.

Москитная сетка

По предварительным данным следствия, днём 29 июня двухлетний мальчик находился в квартире, в которой проживал с родителями, вместе со своим отцом, мать ребёнка в это время была на работе. В момент, когда отец отлучился в другую комнату, ребёнок, играя с кошкой, залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из открытого окна с высоты пятого этажа.

В результате мальчик получил травмы, от которых скончался на месте.

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что семья, где воспитывался ребёнок, характеризуется как благополучная.