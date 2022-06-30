Ростов-на-Дону, 30 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу пересекли ещё более 18,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Автобусы для отправки беженцев в ПВР

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18,5 тысячи граждан», — проинформировали в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса, объявленной вечером 18 февраля, в Ростовскую область прибыли более 1,6 млн вынужденных переселенцев. Они нашли приют у родных, в пунктах временного размещения или отправились в другие регионы России.