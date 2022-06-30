Бруклин, США, , 10:13 — REGNUM Музыканта R. Kelly (Сильвестр Келли) приговорили к 30 годам лишения свободы в федеральной тюрьме по девяти пунктам обвинения. Об этом сообщил портал TMZ.

R.Kelly Скриншот с YouTube

Прокуроры требовали для R. Kelly не менее, чем 25 лет тюремного заключения. Как отмечает издание, исполнителю предстоят ещё два суда — в Иллинойсе и Миннесоте.

ИА REGNUM напоминает, что R. Kelly в сентябре 2021 года R. Kelly признали виновным по всем предъявленным ему обвинениям. В том числе за сексуальные домогательства к детям и женщинам, взяточничество, принудительный труд, похищение людей, эксплуатацию детей, рэкет и торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Читайте ранее в этом сюжете: Певца R Kelly могут посадить на 25 лет за торговлю людьми и домогательства