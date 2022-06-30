Бруклин, США, 30 июня 2022, 10:13 — REGNUM Музыканта R. Kelly (Сильвестр Келли) приговорили к 30 годам лишения свободы в федеральной тюрьме по девяти пунктам обвинения. Об этом сообщил портал TMZ.
Прокуроры требовали для R. Kelly не менее, чем 25 лет тюремного заключения. Как отмечает издание, исполнителю предстоят ещё два суда — в Иллинойсе и Миннесоте.
ИА REGNUM напоминает, что R. Kelly в сентябре 2021 года R. Kelly признали виновным по всем предъявленным ему обвинениям. В том числе за сексуальные домогательства к детям и женщинам, взяточничество, принудительный труд, похищение людей, эксплуатацию детей, рэкет и торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.
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