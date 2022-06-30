Париж, , 10:13 — REGNUM По данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE) во Франции, в июне инфляция выросла до 5,8% в годовом исчислении, сообщает Le Figaro.

Инфляция © ИА REGNUM

Институт прогнозирует инфляцию на уровне 5,9% в этом месяце.

По данным INSEE, в мае потребительские цены достигли пика в 5,2%, после 4,8% в апреле. Рост инфляции вызван, прежде всего, ценами на энергоносители и продукты питания.

INSEE ожидает роста инфляции до «чуть менее 7% в сентябре», прежде чем она стабилизируется к концу года между 6,5% и 7%. В среднем институт ожидает ставку 5,5% на 2022 год против 5,6% по данным Банка Франции. Хотя это один из самых низких показателей в Европейском союзе, как регулярно отмечает правительство, инфляция остается ощутимой для жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, примерно 9 млн французских граждан, имеющие наиболее низкие доходы, получат чеки на приобретение продуктов питания.

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