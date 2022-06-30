Новосибирск, , 10:13 — REGNUM Международный форум технологического развития «Технопром-2022» пройдёт в Новосибирской области в формате Российской научно-технологической недели. Это позволит ему стать площадкой по внедрению новых отечественных научных разработок для решения задач импортозамещения и экономической независимости России. Об этом сообщили в министерстве науки и инновационной политики региона.

Международная выставка технологического развития «Технопром» Анна Алябьева © ИА REGNUM

Тема форума — «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России».

Программа включает девять треков: «Актуальные вопросы научно-технологической политики», «Проекты мегасайенс: фундаментальная наука и прикладные задачи», «Наука и новые технологии в энергетике. Зеленая экономика», «Агротехнологии и продовольственная безопасность», «Старт Десятилетия науки и технологий в России», «Медицина высоких технологий и качество жизни», «Научно-технологическая и производственная кооперация», «Цифровые технологии в новой реальности», «Кадры для научно-технологического прорыва», «Генетика, биотехнологии и биологическая безопасность».

«Технопром-2022» пройдет с 23 по 26 августа.