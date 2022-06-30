Москва, 30 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Лидер фракции СРЗП в ГосдумеСергей Миронов предлагает ввести механизм компенсации транспортных расходов гражданам, желающим отдохнуть в Крыму, передает корреспондентИА REGNUM 30 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Депутат напомнил слова главы регионаСергея Аксенова, который заявил о том, что Крым больше всех пострадал от закрытия аэропортов юга России и турпоток в этом году будет меньше прошлогоднего.

Миронов уверен, что в нынешней ситуации нужно не просто расширять наземное сообщение, а снижать стоимость поездок, субсидировать гражданам билеты на поезда, автобусы, а также поездки на личных автомобилях.

«По итогам прошлого сезона 60% туристов добирались в Крым именно так. Нужно запускать специальную программу «транспортного кешбэка», когда, например, 50% затрат на дорогу возвращается туристу, каким бы видом транспорта он ни воспользовался. Для многих снижение дорожных расходов перекроет неудобства, связанные с отменой авиасообщения», — уверен парламентарий.