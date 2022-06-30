Луганск, 30 июня 2022, 10:10 — REGNUM Запоздалый приказ на отступление из Лисичанска получили киевские боевики. Об этом 30 июня рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

ВСУ
ВСУ
Иван Шилов © ИА REGNUM

«По данным нашей разведки, той группировке войск, которые находятся в Лисичанске, отдан запоздалый приказ на отступление», — приводит его слова РИА Новости.

При этом ранее территория нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) под городом Лисичанском полностью перешла под контроль российских войск и армии ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования обстреляли населённые пункты Красный Партизан и Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР).