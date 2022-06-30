Луганск, 30 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Запоздалый приказ на отступление из Лисичанска получили киевские боевики. Об этом 30 июня рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По данным нашей разведки, той группировке войск, которые находятся в Лисичанске, отдан запоздалый приказ на отступление», — приводит его слова РИА Новости.

При этом ранее территория нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) под городом Лисичанском полностью перешла под контроль российских войск и армии ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования обстреляли населённые пункты Красный Партизан и Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР).