Запорожье, Украина, 30 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Первое торговое судно с зерном вышло из порта в Бердянске, сообщил 30 июня глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вооруженные силы России в Бердянске

По его словам, после нескольких месяцев простоя из Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно.

«7 тыс. тонн зерна направились в дружественные страны. Безопасность сухогруза обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота», — написал Балицкий в телеграм-канале.

Он отметил, что Бердянская бухта и расположенный в ней порт полностью безопасны, а работники гавани готовы к перевалке грузов.