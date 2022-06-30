Барнаул, 30 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Алтайские спасатели 30 июня известили о продлении штормового предупреждения. По данным синоптиков, с 1 по 4 июля местами в регионе ожидается высокий (4 класс) горимости. В Угловском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность.

Гроза в городе

Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю постоянно принимаются меры по стабилизации пожарной обстановки. Сотрудники МЧС России совместно с сотрудниками правоохранительных органов, представителями муниципалитетов регулярно проводят рейды, в том числе с использованием беспилотной авиации, также проводят беседы с гражданами, предупреждают их о высоком риске возникновения пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае продемонстрировала накануне, шквалистый ветер, дожди и грозы.

Читайте также: В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение