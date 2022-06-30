* талибами — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, 30 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Сообщения об аресте талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) двух иранских пограничников не соответствует действительности, масштабы инцидента на границе с Ираном изучаются. Об этом губернатор афганской провинции Гильменд Мейсам Баразанда заявил в интервью корреспонденту «Тасним».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Губернатор выразил соболезнования в связи с «мученической смертью» сержанта Мохаммада Сайади, иранского пограничника из остана (провинции) Систан и Белуджистан, убитого неизвестными лицами, которые действовали с территории Афганистана. Он отметил, что личности нападавших выясняются.

«В связи с этим в киберпространстве распространяются новости о том, что этот горький инцидент был расценен как столкновение между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пограничниками Исламской Республики Иран. Причины инцидента выясняются, и за этим вопросом следят органы безопасности», — заявил Баразанда.

Подчеркнув, что пограничники жёстко отреагируют на любое нарушение границы, он добавил: «В киберпространстве циркулирует новость якобы о «задержании двух иранских пограничников», которую мы категорически опровергаем».

По его словам, сержант Мохаммад Сайади был тяжело ранен «негодяями» и скончался вскоре после того, как его доставили в госпиталь.

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