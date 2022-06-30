Москва, 30 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Граждане боятся тратить деньги на отдых в нынешних социально-экономических условиях. Как передает корреспондентИА REGNUM30 июня, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в ГосдумеСергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

Депутат рассказал, что фракция СРЗП провела экспертное совещание по туризму.

«По нашим оценкам, 3,5−4 миллиона граждан не смогут добраться до российских курортов. И дело не только в логистике. Люди не могут или боятся тратить деньги на отдых. Поэтому нужно вновь запускать программу туристического кешбэка, как и в пандемию, распространять ее на высокий сезон», — пояснил Миронов.

Также он предложил отменить курортный сбор, который, по его словам, наносит ущерб и репутации наших курортов, и бюджетам граждан.