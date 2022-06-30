Брянск, , 10:07 — REGNUM Повреждение трубопровода, из-за которого вода хлынула в опору светофора, устранили специалисты Брянского городского водоканала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Светофор-фонтан Цитата из видео

Утечка в результате порыва на водопроводных сетях произошла 29 июня в районе остановки «Спортманеж» в Бежицком районе. Под давлением вода не только подмыла грунт, но и вытекла из опоры, на которой расположен светофор. В ночное время дорожники отключили объект от подачи электроэнергии, а специалисты водоканала устранили протечку.

На время ремонтных работ была приостановлена подача воды в некоторые дома по улице Институтской.