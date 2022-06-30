Балаковский район, Саратовская область, , 10:18 — REGNUM Военнослужащий из города Балакова Саратовской области погиб в ходе специальной военной операции России на Украине. Соболезнования родным и близким погибшего Максима Деордицы выразили временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин и глава Балаковского района Сергей Грачёв, сообщает 30 июня пресс-служба администрации муниципалитета.

Скорбь

«Сегодня мы переживаем потерю мужественного воина Максима Николаевича Деордицы. Он был храбрым, самоотверженным, справедливым человеком. Во время исполнения воинского долга Максим проявился себя как настоящий герой. Светлая ему память», — соболезнует Бусаргин.

«Безумно больно терять наших ребят. Сильных, мужественных, молодых. Наш земляк отдал свою жизнь за мир и спокойствие не только людей, терпевших издевательства нацистов, но и за безопасность своей страны и ее народа. Подвиг наших воинов — бессмертен. Максим Деордица — еще одно имя, которое останется в сердцах земляков навсегда. Балаково скорбит», — добавил глава района.

ИА REGNUM напоминает, уроженец Саратова — Денис Соколов погиб во время специальной военной операции России на Украине.

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