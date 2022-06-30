Тамбов, , 10:06 — REGNUM В Тамбовской области для помощи беженцам начал работать специальный чат-бот для всех, кто приехал в регион с территории ЛДНР и Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

В Тамбовской области https://www.tambov.gov.ru/

Тамбовские программисты разработали чат-бот @Dobro68_bot для оперативного сбора данных и помощи беженцам. Поддержал инициативу врио главы администрации области Максим Егоров.

Через данную систему граждане заполняют анкету, оставляют заявки. Далее обращения обрабатываются, и заявителям оказывается помощь, доставляются необходимые вещи. Все это делается бесплатно.

Отмечается, что местные предприниматели, узнав о таком благотворительном жесте, также подключились к инициативе. Из чат-бота они узнают о том, что, где и кому нужно, покупают и привозят беженцам необходимые товары.

«Мы делаем всё возможное для того, чтобы по максимуму обеспечить достойное проживание беженцев. Предприниматели нам в этом помогают, за что им огромное спасибо. Работаем сообща на благо граждан. Это наш долг помогать тем, кто попал в беду», — отметил врио главы администрации области Максим Егоров.

Напомним, в Тамбовской области с момента начала специальной военной операции открыты 12 пунктов временного размещения (ПВР) беженцев на базе санаториев, гостиниц, социальных учреждений. Регион принял 2071 человека, из них 1054 были размещены в ПВР, остальные прибыли к родственникам и знакомым.