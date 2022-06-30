Бухарест, 30 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Полиция столицы Румынии Бухареста задержала 80 сотрудников крупнейшего в стране частного пенсионного фонда, подозреваемых в осуществлении незаконных денежных операций. Об этом 30 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По предварительным данным, практически все задержанные граждане являются известными в Румынии финансистами. Им предъявлено обвинение в том, что в период с 2019-го по 2022-й годы они присвоили в общей сложности 23,5 млн леев ($5 млн), предназначавшихся для ежемесячных выплат местным пенсионерам.

Ведется следствие. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, каждому из них грозит до 10 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале масштабной спецоперации по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями.