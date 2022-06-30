Красногорск, 30 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Московской области в I полугодии 2022 года в рамках президентской программы построено около 500 км газопровода, газифицировано 617 населенных пунктов, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

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По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, план I полугодия выполнен на 100%. С начала программы газифицировано 1674 населенных пункта, более 51 тыс. жителей региона получили возможность подключиться к газу.

Также в Подмосковье идет реализация муниципальных программ по установке датчиков контроля загазованности. Некоторые городские округа, такие как Химки, Щелково, Истра, Егорьевск, Шаховская, Протвино и др., идут с опережением графика.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Подмосковье построено 932 км газопроводов.

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