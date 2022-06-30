Бухарест, 30 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В настоящее время Румыния располагает всеми необходимыми средствами для увеличения импорта в страны Европейского союза зерна с Украины. Об этом 30 июня со ссылкой на заявление румынского министра иностранных дел Богдана Ауреску сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Nstrumenttorg.ru Зерно

Согласно официальной информации, свое заявление Ауреску сделал в ходе открывшегося 29 июня в Мадриде саммита лидеров стран НАТО. В этом контексте Ауреску гарантировал использование румынских железнодорожных и портовых логистических возможностей, особенно через порт Констанца. «Помимо прочего, мы обязуемся расширить пропускную способность своих дунайских и черноморских портов», — пообещал он.

При этом независимые аналитики отметили, что заверения Ауреску не имеют международной юридической силы.

Напомним, в данный момент через логистические центры Румынии в страны Евросоюза уже вывозится до 60% украинских зерновых культур.