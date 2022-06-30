Уфа, , 10:08 — REGNUM Количество бюджетных мест увеличили в вузах Башкирии. Об этом 30 июня сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Студенты Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

«Башкирия увеличила на 909 число бюджетных мест в вузах, на 2022/2023 год их теперь 14 374», — сообщил глава региона.

Он отметил, что в вузах республики появились новые профессии, такие как инженер виртуальных симуляторов и компьютерных игр, проектировщик беспилотной техники, ментор стартапов.

По его словам, необычные профессии предлагают освоить в Уфимском государственном нефтяном техническом университете, Уфимском государственном авиационном техническом университете, Башкирском государственном университете и Башкирском государственном педагогическом университете.

«Чтобы определиться, куда идти, какую профессию выбрать, у ребят есть еще почти месяц. Документы принимают до 27 июля», — напомнил глава региона, отметив, что в 2022 году помимо традиционных приемных комиссий, документы в колледжи и вузы можно отправить и через сайт Госуслуги.