Оттава, 30 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Правительство Канады решило открыть посольство в Армении. Об этом сообщила 29 июня в соцсети Twitter глава канадского МИД Мелани Жоли.

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«Это позволит укрепить связи между нашими странами и увеличить поддержку демократии в Армении со стороны Канады», — написала она.

Сообщение поддержал иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Он также в Twitter написал, что приветствует это решение.

«Это ещё одна веха в поступательном развитии армяно-канадских отношений», — заявил армянский министр.

Кроме того, заявление Жоли в той же соцсети поддержал Армянский национальный комитет Канады, который разместил слова благодарности главе канадского МИД.

Стоит отметить, что в Ереване Канаду представляет только почётное консульство. Канадское посольство в Москве также представляет страну в Армении. Ереван открыл посольство в Оттаве в 1995 году.