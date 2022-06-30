Москва, , 18:23 — REGNUM Российская власть явно не готовилась к блокаде Калининградской области. Об этом ИА REGNUM заявил 30 июня публицист Павел Шульженок.

Калининградская область

«Калининградский казус продемонстрировал нам, что вступая в противостояние с Западом, российские власти просто оказались к нему не готовы. Калининград — очевидное слабое место России, в которое противник не мог не ударить и, конечно же, ударил», — заявил публицист.

Всё, что мы наблюдали в итоге со стороны официальных лиц — растерянность и отсутствие готового ответа, полагает Шульженок.

Отсюда и невнятный ответ про возможные «дипломатические пути», и самые общие угрозы, вместо немедленных решений. Готовое решение должно было быть у России даже до начала СВО и прямой конфронтации с Западом, учитывая геополитическую уязвимость эксклава.

«Реакция, и не в виде заявлений, а в виде катастрофических для Литвы последствий, должна была произойти в течение суток после объявления блокады», — пояснил публицист.

Напомним, что ранее Литва заявила о прекращении транзита из и в Калининградскую область через свою территорию.