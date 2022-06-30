Иркутск, , 10:02 — REGNUM В Иркутской области начата экспертиза выявленных объектов культурного наследия, сообщает 30 июня телеграм-канал правительства региона.

Приангарье. Экспертиза выявленных объектов культурного наследия Правительство Иркутской области

Специалисты изучают 587 зданий в 25 территориях. Задача — определить, какие объекты должны получить статус памятников истории и культуры, а какие исключат из списка охраняемых законом. Работа идёт по инициативе главы Приангарья Игоря Кобзева.

«На всех объектах уже проведены натурные обследования, собрано много исторических сведений. Сейчас завершается сбор исходных данных, после чего будет формироваться заключение историко-культурных экспертиз с выводами о включении или не включении объектов в реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации», — пояснил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

В Иркутской области расположено 4,4 тысячи выявленных объектов культурного наследия. По Стратегии государственной культурной политики РФ, регионы должны провести экспертизы до 2030 года. В нашем регионе планируется каждый год изучать по 600 объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области на ремонт трёх церквей, которые являются памятниками истории и культуры федерального значения, из областного бюджета направят 10,7 млн рублей.

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