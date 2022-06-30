Пекин, , 10:01 — REGNUM Поставки российского угля в Китай растут, несмотря на снижение общего объема поставок в Китай, показали новые данные S& P Global Market Intelligence. Об этом 30 июня сообщает CNBC.

Судно с углем

Морские поставки российского угля в Китай выросли на 55% до 6,2 млн тонн за первые 28 дней июня 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, показала база данных S& P Commodities at Sea. В мае 2022 года российские морские поставки в Китай также выросли на 20% в годовом исчислении до 5,5 млн. тонн.

Внутреннее производство угля в Китае также растет. Последние данные Национального бюро статистики Китая показали, что с января по май 2022 года производство каменного угля выросло на 10,4% в годовом исчислении до 1,81 млрд тонн, в то время как импорт сократился до 96 млн тонн — на 13,6% по сравнению с предыдущим годом.

«Несмотря на снижение спроса и рост внутреннего производства угля, Китай покупает значительно больше российского угля с мая 2022 года, — сказал CNBC вице-директор S& P Global Market Intelligence Пранай Шукла. — Это происходит потому, что Россия предлагает очень большие скидки».

Россия является крупным мировым производителем и экспортером угля. Поставки в Китай выросли после того, как некоторые страны, включая Японию, отказались от импорта этого сырьевого товара из России.

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