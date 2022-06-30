Париж, , 10:01 — REGNUM Бывшему министру вооруженных сил Франции Флоренс Парли предлагают возглавить совет директоров авиакомпании Air France-KLM в следующем году, сообщает Le Figaro.

Флоранс Парли Jim Mattis

Согласно полученной информации, 59-летняя Флоренс Парли является «большим фаворитом» на эту должность, где она заменит другого бывшего министра, Анн-Мари Кудерк. Из-за ограничения по возрасту Анн-Мари Кудерк в возрасте 72 лет должна будет покинуть свой пост на следующем общем собрании франко-голландской авиагруппы в мае 2023 года.

Флоренс Парли хорошо знает Air France, где она работала с 2006 года после двух лет работы вице-президентом регионального совета Бургундии. В компании она сначала присоединилась к финансовому отделу, затем возглавила грузовое направление.