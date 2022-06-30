Белград, , 10:00 — REGNUM Из-за поддержки политики президента России Владимира Путина большая часть жителей Сербии отказались бы от вступления их страны в Евросоюз. Об этом 30 июня сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрос белградской службы общественного мнения Demostat.

Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин Kremlin.ru

Согласно результатам этого исследования, в случае, если бы голосование по вопросу присоединения Сербии к ЕС проходило бы в данный момент, 51% респондентов выступил бы против него и только 34% — за.

«Почти две трети респондентов также считают, что в конфликте на Украине виновата НАТО. Сербская позиция диаметрально противоположна взглядам большинства европейских стран», — указал представивший результаты опроса в Белграде главный исследователь Demostat Сречко Михайлович.

Также указывается, что глава Российского государства стал первым в списке мировых лидеров, к которым жители Сербии относятся с симпатией.

«Российский лидер занял первое место: 40% опрошенных высоко оценили его политику. Президент Китая Си Цзиньпин разместился на втором месте с 12%, а Эммануэль Макрон из Франции — на третьем с 11%», — уточняется в публикации.

Кроме того, добавляется, что России удалось сохранить свои тесные связи с Сербией и даже укрепить их благодаря тому, что Москва поддержала отказ Белграда признать Косово.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в Сербии, в Косово и Метохии, а также во всем регионе Западных Балкан изменилась.