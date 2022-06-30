Москва, 30 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил о том, что предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО послужит сигналом президенту России Владимиру Путину, что двери альянса остаются открытыми, а также что Путин, настаивавший на отказе НАТО от расширения, добился обратного.

Спикер Госдумы Володин считает, что Столтенберг «рано радуется».

«Рано радуется. Географию в школе не учил», — отметил парламентарий в телеграм-канале.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, генсек НАТО также отметил, что членство Финляндии и Швеции в альянсе «изменит всю ситуацию в балтийском регионе»: они «прикроют» Эстонию, Литву и Латвию и позволят усилить присутствие блока в регионе.