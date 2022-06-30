Сеул, 30 июня, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин примет участие во встрече глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20), которая состоится на Бали (Индонезия). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что глава МИД Южной Кореи отправится в Индонезию после того, как совершит визит в Сингапур.

Известно, что Пак Чин встретится с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном и министром иностранных дел Вивианом Балакришнаном. Ожидается, что стороны обсудят пути укрепления сотрудничества, а также ситуацию в регионе и мире.

После поездки в Сингапур Пак Чин примет участие во встречи глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20), которая состоится на Бали 7–8 июля, и во встрече министров иностранных дел неформального объединения МИКТА.