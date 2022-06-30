Ульяновск, , 09:58 — REGNUM В Ленинском мемориале в Ульяновске началась сборка и ремонт концертного органа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора Алексея Русских, который побывал на месте реконструкции.

Орган © ИА REGNUM

Отмечается, что были рассмотрены вопросы благоустройства территории, сборки органа в Малом зале и реэкспозиции. По данным властей, в 2022–2024 годах в Ленинском мемориале выполнят внутренние ремонтно-реставрационные работы.

По договору с российскими органными мастерами выполняется сборка и ремонт концертного органа Еule. В настоящее время изготовлены отсутствующие элементы механической тактуры, прочищены виндлады и восстановлена их герметичность, заменены повреждённые материалы на клапанах. Сейчас восстанавливается электрической схема подключения и компоновка элементов и блоков управления органом.

Напомним, что Ленинский мемориал представляет собой многофункциональный культурный центр. Он объединит музей Ленина, выставочное пространство, образовательный центр, концертный и камерный залы, молодёжный исторический центр, историко-политическую библиотеку и общественно-политический центр.

Как сообщало ИА REGNUM, реставрация Ленинского мемориала ведётся с 2019 года. Первоначально заявлялось, что на данные цели выделено 2 млрд рублей. В 2021 году отмечалось, что на завершение реконструкции и новую экспозицию музея потребуется ещё 2,3 млрд рублей.

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