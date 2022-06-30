Владивосток, , 10:13 — REGNUM В Приморье до 20 августа завершат подготовку общественных наблюдателей для работы на избирательных участках 11 сентября — общественники провели первое заседание по выборам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Голосование animatedheaven

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В единый день голосования в регионе выберут 240 депутатов разных уровней и семь глав поселений. Среди наиболее значимых кампаний — довыборы в Законодательное собрание по округу №23 и выборы в думу Владивостока.

Согласно последним поправкам изменилось формирование городской думы — депутаты будут избираться только по 35 одномандатным округам, а не как раньше по смешанной системе — по округам и партийным спискам.

В ближайшее время будет подписано соглашение между партиями, участвующими в выборах, предусматривающее честный избирательный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, более 2,6 млн депутатов народных собраний на городском и уездном уровнях были избраны напрямую по всему Китаю.