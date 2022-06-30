Донецк, , 09:56 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли населённые пункты Красный Партизан и Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Красного Партизана со стороны ВСУ был зафиксирован в 08.47 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 09:00 киевские боевики обстреляли Александровку, выпустив по ней восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки украинские вооруженные формирования 33 раза подвергли обстрелам территорию ДНР.