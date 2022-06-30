Грозный, 30 июня 2022, 09:56 — REGNUM В Чечне произошел очередной трагический случай падения детей из окон. Выпала из окна третьего этажа двухлетняя девочка. Из-за полученных травм ребенок скончался. По данному факту организована доследственная проверка прокуратуры, сообщили в надзорном органе.
Инцидент произошел 28 июня в городе Грозном. Девочка 2020 года рождения была доставлена в больницу с травмами, характерными для падения с высоты.
По итогам проверки будет дана оценка исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей.