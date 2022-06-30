Грозный, 30 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Чечне произошел очередной трагический случай падения детей из окон. Выпала из окна третьего этажа двухлетняя девочка. Из-за полученных травм ребенок скончался. По данному факту организована доследственная проверка прокуратуры, сообщили в надзорном органе.

Пресс-служба СКР по Ставропольскому краю Падение из окна

Инцидент произошел 28 июня в городе Грозном. Девочка 2020 года рождения была доставлена в больницу с травмами, характерными для падения с высоты.

«По предварительным данным, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Ахматовском районе г. Грозного. От полученных травм, несовместимых с жизнью, ребенок скончался», — сообщили в прокуратуре.

По итогам проверки будет дана оценка исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей.