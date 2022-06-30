Москва, , 09:56 — REGNUM Соединенные Штаты и их союзники поставили себе цель навесить на Россию ярлык государства-изгоя, заявил 30 июня заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.

«Наша страна недвусмысленно заявила, что у нее есть свои интересы, и она их будет реализовывать. Конечно, англосаксы этого просто так не могли оставить. Ведь в их понимании российские интересы порочны, потому что не соответствуют западным стандартам», — сказал он РИА Новости.

По его словам, у США и их союзников «даже в голове не укладывается, что кто-то может жить по своим правилам, не соответствующим западному видению, да еще и остаться безнаказанным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Венедиктов заявил, что Россия не нужна странам Запада в статусе суверенной державы.

Читайте также: Западу не нужна суверенная Россия — заместитель секретаря Совбеза РФ