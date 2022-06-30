Москва, 30 июня 2022, 09:56 — REGNUM Соединенные Штаты и их союзники поставили себе цель навесить на Россию ярлык государства-изгоя, заявил 30 июня заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
По его словам, у США и их союзников «даже в голове не укладывается, что кто-то может жить по своим правилам, не соответствующим западному видению, да еще и остаться безнаказанным».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Венедиктов заявил, что Россия не нужна странам Запада в статусе суверенной державы.
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