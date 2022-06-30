Нью-Йорк, США, 30 июня, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Актриса Зави Эштон, невеста 41-летнего британского актёра Тома Хиддлстона, беременна. Об этом 30 июня пишет Page Six.

Gage Skidmore Том Хиддлстон

Как отмечает издание, Эштон появилась на премьере картины «Список мистера Малкольма», где она сыграла одну из ключевых ролей. Гости и журналисты мероприятия заметили изменения фигуры актрисы, после чего источник Page Six подтвердил, что она находится в положении.

ИА REGNUM напоминает, что Том Хиддлстон подтвердил свой роман с 37-летней Зави Эштон в сентябре 2021 года. В марте 2022 года появились слухи о помолвке актёров, которые они подтвердили спустя три месяца.