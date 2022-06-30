Владивосток, 30 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Приморском крае прошли учебно-тренировочные полёты сверхзвуковых, высотных истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31 и истребителей поколения 4++ Су-35 Восточного военного округа (ВВО). Об этом 30 июня сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России МиГ-31

пресс-служба ВВО «Пилоты отработали упражнения по ведению воздушного боя, перехвату пилотируемых летательных аппаратов условного противника. Далее самолёты совершили маневрирование с целью ухода от встречной атаки воздушного противника».

Лётчикам-истребителям «ассистировали» зенитно-ракетные и радиотехнические подразделения округа, которые в ходе боевого дежурства по противовоздушной обороне обнаруживали воздушные цели, брали их на сопровождение, проводили опознавание и классификацию.

Отмечается, что экипажи МиГ-31 и Су-35 выполняли полёты во всём диапазоне высот.

Как сообщало ИА REGNUM, на авиационных полигонах в Забайкальском и Приморском краях истребители и штурмовики ВКС России отработали уничтожение наземных целей, имитирующих колонны бронетехники, средства ПВО и командные пункты условного противника.