Барнаул, , 09:54 — REGNUM В Барнауле 30 июня обнародованы результаты экзамена по английскому языку, который сдается в письменной и устной форме, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Экзамен Иван Шилов © ИА REGNUM

Максимальное количество баллов набрали пять учащихся Барнаула: Кирилл Плешивцев из гимназии №42, Екатерина Колычева из гимназии №123, Элина Болотова из школы №125, Александра Васенина из школы №124 и Никита Ключников из гимназии №22.

Таким образом, в Барнауле три выпускника, которые получили 100 баллов по двум предметам. 100 баллов по русскому и английскому языку получили Екатерина Колычева из гимназии №123 и Никита Ключников из гимназии №22. Софья Борисова из гимназии №22 набрала максимальное количество баллов по истории и русскому языку. Ожидаются результаты ЕГЭ по информатике.

Как сообщало ИА REGNUM, документы об окончании школы получат 3787 выпускников из 83 школ Барнаула.

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