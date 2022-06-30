Куйбышев, Новосибирская область, , 10:06 — REGNUM В Новосибирской области перед судом предстанет 33-летняя женщина, которая обвиняется в причинении своему ребёнку смерти по неосторожности. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Младенец

Установлено, что ночью 5 мая 2022 года в доме по улице Свердлова города Куйбышев женщина легла спать со своим грудным ребёнком. Во сне она прижала лицо сына к себе, закрыв ему рот и нос. Проснувшись на следующее утро, она увидела, что ребёнок не дышит и вызвала скорую помощь и полицейских.

Вину она признала. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.