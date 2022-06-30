Москва, 30 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Законопроект о новой памятной дате России: 1 июля — День ветеранов боевых действий внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

На сегодняшний день в Российской Федерации ветеранами боевых действий являются более 2 миллионов человек. Это ветераны, которые выполняли свой воинский долг в условиях, сопряженных с риском для жизни, отмечают авторы.

Законодательное закрепление дня ветеранов боевых действий будет подчёркивать важность ветеранского движения в нашем обществе и способствовать дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан, подчеркнули в Госдуме.

Отметим, что в ряде российских регионов 1 июля уже отмечается как День ветеранов боевых действий.