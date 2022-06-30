Улан-Удэ, 30 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В лесах столицы Бурятии Улан-Удэ особый противопожарный режим продлён до 20 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Правительство Бурятии Пригород Улан-Удэ

Согласно распоряжению властей, въезд автомобилей и пребывание граждан в лесах запрещено во всех случаях, кроме проведения противопожарных, аварийно-спасательных и некоторых других работ. Кроме того, разрешён сквозной проезд через леса, а также посещение мест массового отдыха.

При этом с 1 июля в городских лесах открываются две пешеходные тропы здоровья — Юбилейная в Октябрьском районе и Байкальская экологическая тропа на Верхней Берёзовке.

«В связи с этим будет усилено патрулирование в данных местностях по соблюдению гражданами мер пожарной безопасности. В случае возникновения пожаров данные тропы будут вновь закрыты до завершения пожароопасного периода», — отметили в мэрии.