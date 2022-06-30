Пермь, 30 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Пермь из Донецкой и Луганской Народных Республик 30 июня прибыла первая группа участников университетской профильной образовательной смены на базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ), сообщил в телеграм-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

permkrai.ru первые участники университетской образовательной смены в Перми

«Рано утром встретили долгожданных гостей — к нам приехали ребята из Донецкой и Луганской Народных Республик. Уставшие с дороги, но с улыбками и хорошим настроением», — отметил он.

Делегация из 46 ребят в возрасте 12-17 лет и пяти сопровождающих прибыла на железнодорожный вокзал Пермь-2. Дети проведут в Пермском крае две недели и станут участниками образовательной смены в педагогическом университете. Для них подготовлена интересная программа с поездками по территории региона.

Стоит отметить, предусмотрено три образовательных смены. Пермский педуниверситет планирует принять 150 ребят. Мероприятия будут проходить под общим названием «Гордость России. Пермь-300». Соответствующая дополнительная общеразвивающая образовательная программа была разработана сотрудниками учебного заведения.