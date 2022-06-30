Самара, , 09:54 — REGNUM Вопросы сотрудничества Белоруссии и Самарской области в направлении фармации обсудили члены делегации Самарской области в ходе посещения в Белоруссии предприятия по производству лекарственных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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«Мы увидели высшие стандарты и лучшие практики фармацевтического производства. Оригинальным и уникальным продуктом компании «Фармлэнд» являются компоненты крови. В первую очередь, это добываемые из плазмы иммуноглобулины и факторы свертывания. Сегодня Белоруссия — передовик в этом направлении», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.

Отмечается, что во время посещения предприятия были рассмотрены вопросы возможности поставок некоторых лекарств в аптечные и медицинские организации Самарской области.

Сообщаемся, что российская продукция, которая производится резидентами особой экономической зоны «Тольятти» может выйти на рынок Белоруссии.

«Мы привезли письма, подтверждающие готовность российских компаний к сотрудничеству, и образцы продукции», — пояснил Бенян, отметив, что члены делегации Самарской области в Белоруссии также обсуждали и другие вопросы сотрудничества в медицинской сфере.

Министр здравоохранения региона заявил, что имеется много направлений для совместной работы в сфере медицины.

«В первую очередь, это трансплантология, онкогематология и детская хирургия. В рамках рабочей поездки договорились о приезде наших специалистов на белорусскую землю, а также об обмене опытом на территории Самарской области. Опыт, который есть у нас, с радостью передадим коллегам и дальше будем работать в этом и в других направлениях», — сообщил он.

Бенян рассказал, что в сентябре текущего года в Самарском государственном медицинском университете планируется провести первую российско-белорусскую междисциплинарную конференцию, которая может стать новым импульсом развития медицины, как в Самарской области, так и в Белоруссии.