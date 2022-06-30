Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Ряд бывших оперативников ЦРУ и некоторые бывшие чиновники афганского правительства, переведённые на военную базу США в Косово, находятся в тяжелом положении.

Эвакуация из Афганистана (сс) U.S. Marine Corps. Lance Cpl. Nicholas Guevara

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», некоторые должностные лица бывшего афганского правительства и члены их семей, а также ряд афганских сотрудников ЦРУ, которые после падения Кабула были эвакуированы в Кувейт и Катар, а затем на военную базу США в Косово, находятся в очень плохом положении.

Мохаммад Ариф Сарвари, бывший глава службы национальной безопасности Афганистана, заявил, что он и его семья живут на военной базе «как заключённые».

Сарвари рассказал CBS, что примерно 45 афганским беженцам на базе разрешается ходить только в столовую, душевую и палатку-спальню.

Сарвари прислал фотографии проживающих на базе афганцев. Он назвал их людьми, которые работали в министерствах внутренних дел и обороны Афганистана, в посольстве США в Кабуле, а также помогали разведке.

«Мы не имеем никакой возможности покинуть лагерь», — добавил он. «У нас есть доступ только к ограниченной территории: душевой, столовой и палатке, где мы живём. Мы не только не можем покинуть лагерь, но и не имеем права разговаривать с посетителями».

Сарвари говорит, что сначала они были доставлены в Кувейт и Катар американскими военными самолётами в августе прошлого года, а затем ему сказали, что он будет доставлен в Косово для дальнейшего расследования.

Выражая неудовлетворённость условиями жизни на базе, Сарвари сказал, что за последние девять месяцев в лагере не было никаких изменений, за исключением того, что некоторым просителям убежища запретили въезд в Соединённые Штаты.

По словам Сарвари, стрессовые условия жизни в лагере вызвали проблемы со здоровьем у афганских жителей базы.

Мохаммад Ареф Сарвари был первым главой службы национальной безопасности Афганистана во время правления Хамида Карзая. Он также некоторое время был губернатором Панджшера.