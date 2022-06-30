Лозанна, Швейцария, 30 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В состав комиссии спортсменов Международной федерации плавания (FINA) избрана представительница России, чемпионка Европы 2018 года Мария Полякова. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба FINA.

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В состав комиссии спортсменов, которая избрана до 2026 года, вошли 20 человек. 25-летняя Полякова вошла в состав как представитель прыжков в воду.

Главой комиссии стала представительница Ямайки, четырёхкратная чемпионка мира по плаванию на короткой воде Алия Аткинсон. Её заместителем избрали британца, олимпийского чемпиона в прыжках в воду Джека Ло.

Полякова в 2018 году стала чемпионкой Европы в прыжках в воду с метрового трамплина. Она также является победительницей Европейских игр — 2015 в этой же дисциплине.