Кишинёв, 30 июня, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Жители Молдавии почти в три раза чаще называли главным событием июня рост цен, чем получение республикой статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, обнародованного исследовательской компанией iData.

Images Money Деньги на весах

Согласно итогам исследования, длительный рос цен назвали наиболее важным событием 18% опрошенных. Про кандидатство в ЕС сказали 6,4% респондентов.

Опрос проводился с 15 по 23 июня. В нём принимали участие 1095 человек. Погрешность оценивается в районе 2,9%.

Напомним, 23 июня Евросовет принял решение предоставить статус кандидата в ЕС Молдавии и Украине. При этом стране продолжают расти цены на топливо и продукты питания. К концу года уровень инфляции, по разным оценкам, может достигнуть 30 — 40%.