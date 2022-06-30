Таллин, 30 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум.

НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что на саммите военного альянса НАТО в Мадриде среди союзников царило полное единодушие и в образе мышления НАТО произошла принципиальная перемена: Россия стала главной угрозой для НАТО и его членов.

«Я довольна тем, что только что утвержденная новая стратегия НАТО впервые после окончания холодной войны рассматривает Россию именно так», — цитирует Каллас пресс-служба правительства Эстонии.

По ее мнению, для Эстонии жизненно важно, что коллективная оборона НАТО станет намного сильнее: «Мы договорились, что в ответ на российские действия на Украине НАТО перейдет к новой сильной оборонительной позиции, которая позволит с первой минуты нападения защитить каждый квадратный сантиметр территории НАТО».

Для этого сегодня были приняты конкретные решения также по усилению восточного фланга альянса, добавила Каллас.

По словам Каллас, важно начать реализацию этих перемен сразу после решения глав государств и правительств стран НАТО: «Для Эстонии это означает развитие в сотрудничестве с союзниками соединения размером с дивизию, которое было бы готово защищать Эстонию в случае конфликта».