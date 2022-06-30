В Ульяновске восстановили водоснабжение в двух районах
Ульяновск, 30 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Ульяновске завершены аварийно-восстановительные работы на водоводе по улице Аблукова, где холодная вода подавалась для части населения на пониженных параметрах. Об этом сообщает управление МЧС по Ульяновской области.
По данным спасателей, информация о происшествии поступила 29 июня в 13:25, без холодной воды остался частично Засвияжский район Ульяновска, водоснабжение Железнодорожного района осуществлялось на пониженном давлении.
В ведомстве отмечают, что к 20:20 были завершены сварочные работы, начаты выравнивание давления в системе и подаче воды для заполнения резервуаров.
Ремонтные работы продолжились 30 июня: в 03:30 была восстановлено водоснабжение в Засвияжье, на пониженных параметрах оставалась подача холодной воды в Железнодорожном районе. Водоснабжение полностью восстановили к 05:20.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели отмечали, что при проведении строительных работ в Засвияжском районе Ульяновска (по улице Аблукова) была повреждена спусковая задвижка диаметром 400 мм на водоводе диаметром 1000 мм.