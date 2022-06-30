Ульяновск, 30 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Ульяновске завершены аварийно-восстановительные работы на водоводе по улице Аблукова, где холодная вода подавалась для части населения на пониженных параметрах. Об этом сообщает управление МЧС по Ульяновской области.

ИА REGNUM Вода

По данным спасателей, информация о происшествии поступила 29 июня в 13:25, без холодной воды остался частично Засвияжский район Ульяновска, водоснабжение Железнодорожного района осуществлялось на пониженном давлении.

В ведомстве отмечают, что к 20:20 были завершены сварочные работы, начаты выравнивание давления в системе и подаче воды для заполнения резервуаров.

Ремонтные работы продолжились 30 июня: в 03:30 была восстановлено водоснабжение в Засвияжье, на пониженных параметрах оставалась подача холодной воды в Железнодорожном районе. Водоснабжение полностью восстановили к 05:20.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели отмечали, что при проведении строительных работ в Засвияжском районе Ульяновска (по улице Аблукова) была повреждена спусковая задвижка диаметром 400 мм на водоводе диаметром 1000 мм.