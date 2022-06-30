Донецк, , 09:45 — REGNUM За минувшие сутки украинские вооруженные формирования 33 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

«За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 309 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм, минометы калибра 120 и 60 мм, СПГ/АГС, танки и стрелковое вооружение.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Макеевка, Горловка, Доломитное, Зайцево (южное), Верхнеторецкое, Михайловка, Новобахмутовка, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Ясиноватая и Веселое.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Лисичанск в скором времени будет взят под контроль российских военнослужащих. Первые группы военных уже вошли в населенный пункт.