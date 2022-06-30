Сеул, , 09:47 — REGNUM Программа туристических поездок в пограничный пункт Пханмунчжом, ранее приостановленная из-за пандемии коронавируса, будет возобновлена. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей представителей Командования ООН в Южной Корее.

Демарцкационная линия между Южной Кореей и КНДР yeowatzup

По их словам, данное решение было принято в связи с ослаблением правительством Южной Кореи антиковидных ограничений. О точной дате возобновления туристических поездках не сообщается.

Известно, что в последний раз программа была приостановлена в январе 2022 года.

«Цель программы состоит в том, чтобы повысить осведомленность общественности об условиях безопасности на Корейском полуострове и познакомить посетителей с условиями перемирия, лежащими в основе мира и стабильности», — говорится в пресс-релизе.