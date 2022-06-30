Кемерово, 30 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 30 июня, на лечении находятся 585 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 53 новых носителя коронавируса. За это же время 60 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 166 223 случая заражения коронавирусом, 163 176 человек выздоровели, 2462 кузбассовца скончались.