Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Жара не спешит покидать Петербург. После едва заметного снижения дневных температур, к субботе, 2 июля, ожидается новое повышение, до +32 градусов в городе и до +33 в Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Ленинградская область

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос», Петербург остается под властью антициклона. «В условиях малооблачной, спокойной и сухой погоды солнечные лучи продолжат активно прогревать воздушные массы», — пояснил синоптик. Более того, в пятницу, 1 июля, не исключено установление суточного рекорда тепла для этого дня.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 июня в Петербурге днем будет +27…+29 градусов, в Ленинградской области +25…+30 градусов.

В пятницу, 1 июля, сохранится малооблачная погода. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус в Петербурге, а в Ленобласти ночью +12…+17 градусов, днем +27…+32 градуса.

В субботу, 2 июля, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Петербурге ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32 градуса. В Ленобласти ночью +14…+19 градусов, днем +28…+33 градуса.